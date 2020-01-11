بسبب عادة نفعلها دائمًا.. حبة فشار كادت أن تتسبب في مقتل رجل

يلجأ البعض إلى عدد من الأدوات غير المعقمة لاستخدامها في تنظيف أسنانه، لكن ليس دائمًا ما "تسلم الجرة"، فقشرة فشار أودت بحياة رجل إلى الهاوية، فحتى أكثر الأفواه البشرية صحة، تعتبر موطنًا لما يقل عن 700 نوع من البكتيريا المعروفة وغير المعروفة.



كان البريطاني «آدم مارت» الذي يعمل كرجل إطفاء يتناول حبات الفشار، عندما التصقت قشرة إحدى بذور الفشار في أسنانه، حاول جاهدًا بكل الطرق إخراجها لكنه فشل، حتى أنه استخدم قلمًا وقطعة من السلك.



وبسبب إهماله باستخدام أدوات غير معقمة تعرض مارتن لعدوى بكتيرية أدت إلى تلف صمامات قلبه مما نتج عنه خضوعه لعمليتين جراحيتين في القلب وفقًا لصحيفة وان إنديا.



في بداية الأمر شعر مارتن بالصداع الشديد، الإرهاق والتعرق طوال الليل، ثم بعد ذلك ظهور بقعة وردية على أحد أصابعه، وبعد مرور أسبوعين من الألم اكتشف الأطباء إصابة مارتن بعدوى نتج عنها فشل صمامات القلب.



تجد البكتيريا في أغشية القلب ملاذًا آمنًا لها، حيث تتكاثر وتنمو بشكل كبير مما قد يؤدي إلى التهاب الشغاف الذي يقلل فرصة البقاء على قيد الحياة من 10 إلى 30%، لكن الأطباء نجحوا في تركيب صمام جديد لمارتن وإنقاذه.