بسبب كورونا.. البترول تنهي اتفاقيات تسوية مصنع دمياط لإسالة الغاز

أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" إتفاقية تسوية وإتفاقية إطارية مع كل من شركة ايني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس" ، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول ، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة أيني وشركة سيجاس، بشأن محطة إسالة الغاز بدمياط.





وحيث إن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة ، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية ، الا انه نتيجة لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 تعذر على باقي اطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020.





- ومع ذلك فان شركة ايجاس مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاه بعض الاشتراطات.