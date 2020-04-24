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اقتصاد

بسبب كورونا.. البترول تنهي اتفاقيات تسوية مصنع دمياط لإسالة الغاز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:55 م
مصنع دمياط لاسالة
مصنع دمياط لاسالة الغاز
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مايكل عياد
أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" إتفاقية تسوية وإتفاقية إطارية مع كل من  شركة ايني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس" ، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول ، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة أيني وشركة سيجاس، بشأن محطة إسالة الغاز بدمياط.

وحيث إن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة ، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية ، الا انه نتيجة لجائحة فيروس كورونا  كوفيد  19 تعذر على باقي اطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط  الأخرى وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020.

- ومع ذلك فان شركة ايجاس مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاه بعض الاشتراطات.
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