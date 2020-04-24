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رياضة

راشد الزعابي: شيوخ دولة الإمارات وراء تطور رياضة كرة اليد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:44 م
راشد الزعابي
راشد الزعابي
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ريهام بكير
قال راشد الزعابي نائب رئيس بني ياس لكرة اليد، عضو شرف نادي الوصل لكرة القدم الإماراتي، إن تطور رياضة كرة اليد في دولة الإمارات العربية المتحدة يعود لشيوخ الدولة.

وأوضح أن منتخب الإمارات لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرياضة، منوها بأنه نافس في بطولة آسيا لكرة اليد للرجال وظهر فيها 10 مرات كانت الأولى في سنة 1977 وكانت أفضل نتيجة له فيها هي المركز الرابع في سنة 2014.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالرياضة بشكل عام، للحصول على جسم جيد، ومتناسق وقويّ، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تساهم في وقاية الجسم من الأمراض وأهمها السمنة التي تتسبب في أمراض كثيرة مثل: السّكري والانزلاق الغضروفي.

وأشار إلى أن ممارسة الرّياضة تساهم في تحسين الصّحة النّفسيّة للإنسان وتعزز من روحه الإيجابية، كما أنها تعد أسلوبا لبناء العلاقات الاجتماعيّة البنّاءة مع الآخرين مثل رياضة كرة القدم وكرة السّلة وغيرها. 

ونوه بأن الرياضة لها دور مهم في تعزيز العلاقات بين الدول المختلفة وتسهم في التعرف على الثّقافات الأخرى، لا سيما وأن كل فرق العالم عندما تلتقي بفريق من دولة أخرى، يزيد ذلك من التعارف فيما بينهم ويوطد العلاقات بين الدول.
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