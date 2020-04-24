طيارة ورق تتسبب في مشاجرة بالأسلحة في أول يوم رمضان

تسببت طائرة ورقية، في نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء، في اليوم الاول من شهر رمضان الكريم، بين مجموعه من الشباب من منطقة الشيخ سديد التابعه للسنانية بمحافظة دمياط.





وتلقي اللواء اسماعيل حسين مدير امن دمياط ،بلاغا يفيد نشوب خلاف بين هاني. ا و م. ابو موسى ومقيمين بمنطقة الشيخ سديد بقرية السنانية بسبب طائرة ورقية تطورت لمشاجرة عنيفة بالاسلحة البيضاء بين الطرفين.





واسفرت المشاجرة عن اصابة 7 اشخاص.





وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لتلقى العلاج وإنتقلت قوة مركز شرطة دمياط والقت القبض على 4 أشخاص .





تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

