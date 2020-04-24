تخفيف الحظر عن بعض القطاعات في الإمارات

كشف المكتب إلاعلامي لحكومة دبي عن القطاعات المصرح لها بالعمل مجددا وهي سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية ومصنعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية، وهي القطاعات الصناعية والكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد الاتصالات والمطاعم والمقاهي ( باستثناء البوفيهات

وتقديم الشيشة) والموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران.





كما شملت القائمة الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية والخدمات الأمنية العامة والخاصة وخدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)

وخدمات النظافة العامة والخاصة والمقار الإدارية للشركات والمؤسسات ووسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة

التاكسي) والحافلات والمترو.





كانت الإمارات بدأت، اليوم الجمعة، تطبيق أول إجراءات التخفيف التدريجى لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير السيارات والتى كانت قد اتخذت منذ 26 مارس الماضى فى إطار مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بدأ اليوم سريان قرار تخفيف تقييد الحركة بموجب برنامج التعقيم الوطني، وجعلها من الساعة 10 مساء إلى السادسة صباحا والتى كانت تبدأ فى الثامنة مساء قبل ذلك.









وبدأت دبى اعتبارا من اليوم تخفيف قيود الحركة لتكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، بعد أن قررت الإمارة وبشكل استثنائي، تقييد الحركة لمدة 24 ساعة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفرت وقتها تصاريح إلكترونية تصدر عبر الهواتف وخلال دقائق للقيام بالأعمال الضرورية والطارئة أو المصرح لها.









وستبدأ وسائل النقل الجماعى ومراكز التسوق التجارى بالعمل فى أبوظبى بدءا من السبت، وفى دبى بدءا من الأحد، على أن يكون استقبال رواد المراكز التجارية بحد أقصى 30% من الحالة الطبيعية، وبشروط محددة.









وتشمل قائمة شروط إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية، إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والفحص الحرارى لمرتاديها، وتحديد نقاط التباعد والتعقيم الدورى للمنشآت، وإيقاف الخدمات التى تشكل مخاطر تجمهر مثل غرف قياس الملابس والمصليات وتقليص حركة مواقف السيارات، والمصاعد عبر شروط محددة.



