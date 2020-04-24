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بين الناس

تكدس وزحام فى مدينة الحسينية بالشرقية.. واستغاثة خوفا من كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن أحمد المصري، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الاخباري، من تكدس السيارات والتكاتك فى تقاطع شارع بورسعيد مع شارع المركز بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أمام البنك الزراعى.

 

ويقول فى رسالته : التكدسات تعد مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية التى أقرتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين على مدار واسع.


ونناشد المسئولين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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