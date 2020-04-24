طلب تبرعات من الشركات لمساعدة الفقراء.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ("له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين وإنشاء كيانات بمسميات وهمية، واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بتلك المسميات ببعض البنوك.





وأضافت التحريات بتواصل المتهم مع الشركات والمؤسسات، لطلب التبرع بزعم مساعدة المواطنين "محدودى الدخل" والعمالة غير المنتظمة نظرًا للظروف الراهنة، واستيلائه على مبلغ (مائتى ألف جنيه) من أحد الأشخاص تحت ذلك الزعم.





وعثر بحوزته على (هاتف محمول "المستخدم فى الواقعة") .





وأقر بارتكابه الواقعة وبنشاطه الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.