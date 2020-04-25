المصرى للتأمين: شركات التأمين ستواصل امتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية

توقع الاتحاد المصرى للتأمين ، مواصلة شركات التامين امتصاص الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع خلال الفترة المقبلة.



تابع الاتحاد، "يستعد قطاع التامين لأحداث متعلقة بانتشار فيروس كورونا COVID-19 ربما تودي الي انخفاض في الاقساط التأمينية فضلا عن صعوبات في التحصيل.



وأكد الاتحاد فى نشرته على ضرورة وجود منظومة نقدية متكاملة لمواجهة ارتفاع المطالبات بحيث تتلقى شركات التأمين قدرًا كبيرًا من المساعدة عن طريق إعادة التأمين على أجزاء كبيرة من دفاتر أعمالها مما يستلزم الاهتمام بالتعامل مع معيدي تامين لديهم الملاءة المالية المناسبة.



وأضاف الاتحاد ،أن شركات التأمين عليها تفعيل سياسة حوكمة نقدية صارمة لمتابعة موقف سيولة الشركة بصورة مستمرة والحد من المصاريف النقدية غير الضرورية حيث يتم تحديد افتراضات للعوامل المختلفة السابق التعرض لها، ثم يجمع بينهم في عدد من السيناريوهات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة: تأثير بسيط ومتوسط وحاد.



اوضح الاتحاد، أن إدارة الشركات خلال انتشار وباء فيروس كورونا أمرًا ليس هينًا على أي فريق تنفيذي خاصة مع تعدد الجهات التي يجب العناية بها بداية من الحفاظ على أمان وسلامة الموظفين والعملاء، وتمكين استمرارية العمل إلى تشكيل رؤية مستقبلية واضحة على قدر الإمكان عن التوقعات المالية للشركات.

