أسرار جديدة عن حياة الراحل اللواء الفغم حارس الملك سلمان.. فيديو وصور

تصدر اللواء الراحل عبد العزيز الفغم الحارس السابق للملك سلمان بن عبد العزيز، وغيره من ملوك السعودية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الأول من شهر رمضان، وذلك بعد الكشف عن أسرار جديدة عن حياته.





وخصص برنامج "اللقاء من الصفر" حلقته الأولى عن الفغم، الذي كان قليل الظهور إعلاميا، كما أنه كان يبتعد عن الحياة الاجتماعية العامة لارتباطه بمهامه العسكرية.





فمنذ طفولته، تقول الشواهد إن الفعم سيصبح قائدا متميزا، حيث يقول معلمه في الابتدائية "قلت في أحد اجتماعات المعلمين هذا الطالب - الفغم- سيصبح قائدًا كبيرًا"، كما أبلغ الفغم أحد معلميه أنه يريد أن يصبح ضابطًا، وعندما مازحه بأن خطه ليس جميلًا، أكد له اللواء الراحل أنه يريد أن يكون ضابطا وليس كاتبا.





كما استعرض البرنامج السعودي صورا نادرة تنشر للمرة الأولى للواء الفغم، موضحا أنه كان بارزًا بين زملائه وهو ما لفت نظر الملك عبد الله وبعده الملك سلمان، ومن المقرر أن يتم بث الحلقة الثانية ليل السبت.



