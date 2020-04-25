لعبة النسيان الحلقة 1.. دينا الشربيني في تريند تويتر

دخلت النجمة دينا الشربيني قائمة الأسماء الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب عرض أولى حلقات مسلسل "لعبة النسيان".





واحتل مسلسل لعبة النسيان تريند تويتر كما تصدر محركات بحث جوجل في مصر وذلك بعد عرض حلقته الأولى.





واستعرضت الحلقة الأولى خلال أحداثها حالة من فقدان الذاكرة التام لـرقية، بينما تضغط عليها المباحث وعائلة الشيال (عائلة زوجها) للاعتراف بجريمتها، في الوقت نفسه الذي لا تتذكر فيه رقية أي شيء من الـ6 سنوات الماضية، حيث توقفت ذاكرتها عند إنجابها لطفلها يحيى.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



