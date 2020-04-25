AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لعبة النسيان الحلقة 1.. دينا الشربيني في تريند تويتر

السبت 25/أبريل/2020 - 02:44 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
Advertisements
محمد نبيـل
دخلت النجمة دينا الشربيني قائمة الأسماء الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب عرض أولى حلقات مسلسل "لعبة النسيان".

واحتل مسلسل لعبة النسيان تريند تويتر كما تصدر محركات بحث جوجل في مصر وذلك بعد عرض حلقته الأولى.

واستعرضت الحلقة الأولى خلال أحداثها حالة من فقدان الذاكرة التام لـرقية، بينما تضغط عليها المباحث وعائلة الشيال (عائلة زوجها) للاعتراف بجريمتها، في الوقت نفسه الذي لا تتذكر فيه رقية أي شيء من الـ6 سنوات الماضية، حيث توقفت ذاكرتها عند إنجابها لطفلها يحيى.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم ومن إنتاج iProductions.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

شاهد.. دينا الشربيني تروج لمسلسلها الرمضاني ٢٠٢٠

شاهد... تتر مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني

بعد تصدره جوجل .. أول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

سخرية من أسماء جلال في مسلسل لعبة النسيان

بعد خطأ الحلقة الأولى.. لعبة النسيان لـ دينا الشربيني مطلوب على جوجل

ترشيحاتنا

قصة سورة الفاتحة وسبب نزولها.. بدأت بهروب رسول الله عند سماع نداء الملائكة له: يا محمد

6 مشاكل صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة

مش حابب يشوفني.. مواطن يحرج وزير المالية في مناسبة: لما بشوفك بتنرفز

صدمة جديدة لعشاق الهلال السعودي

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ .. هذه الآية لها قصة لا يعرفها الكثيرون

الصحة العالمية تعلن عدد الوفيات والإصابات بـ كورونا في شرق المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بمكياج جديد.. هيدى كرم تتألق في هذه الإطلالة

بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود