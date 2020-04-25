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محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس "السيسي" بمناسبة عيد تحرير سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 02:56 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور احمد عطا ، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملون بها ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأكد محافظ الغربية، أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معربا عن تقديره واعتزازه الشديدين بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم وذكي دمائهم ملحمة النصر الخالد.

وأشاد «رحمي» بالمشروعات التنموية العملاقة التي تمت على أرض محافظتي سيناء والسويس ، والتي تزامن افتتاحها مع عيد تحرير سيناء، والذي يوكد الدور الوطني للقوات المسلحة في تحقيق آمال وطموحات المصريين نحو المستقبل ، سائلًا المولي القدير أن يديم علي مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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