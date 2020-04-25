محافظ الغربية يهنئ الرئيس "السيسي" بمناسبة عيد تحرير سيناء

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور احمد عطا ، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملون بها ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.





وأكد محافظ الغربية، أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معربا عن تقديره واعتزازه الشديدين بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم وذكي دمائهم ملحمة النصر الخالد.



