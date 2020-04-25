اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد

يحل اليوم 25 ابريل ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد ، له أدوار مميزة رغم أنه لم يلعب دور البطولة في أي من الأفلام المهمة التي شارك فيها، ومن هذه الأفلام "العميل رقم 13" و"بلطية بنت بحري" و"الجدعان الثلاثة" و"البريء" و"الملعوب" و"سواق الأتوبيس".





بدأ مسيرته الفنية بالمسرح العالمي، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه سنة 1971، وهو والد الممثل رامى سمير وحيد، ومن مسرحياته: "كلام فارغ، وعالم على بابا، و7 تحت الشجرة، والرهائن، وجمعية قتل الزوجات، وكرسي في الكلوب، وكوكب الشرق، وصباح الخير يا وطن، وسيرة.





ومن الأعمال الأخرى لسمير وحيد: "بني هلال، والهجامة، ونصيب الأسد، واشتباه، وبنت مشاغبة جدا، ورجل في ورطة، والطائر الجريح، ومطلوب عروسة، وكفر الطماعين"، ومن المسلسلات التي شارك فيها: "الحفار، وأرابيسك، وأيام حسن النعماني، والوعد الحق، وليلة القبض على فاطمة، وصرخة بريء، والسهرة التليفزيونية القلب الحائر".