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رياضة

جمال حمزة: رحلت عن الزمالك بسبب هجوم الجماهير

السبت 25/أبريل/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد جمال حمزة لاعب الزمالك الأسبق، أن سبب رحيله من القلعة البيضاء هو الهجوم القوي الذي تعرض له من قبل جماهير النادي.

ورحل جمال حمزة عن صفوف الزمالك خلال عام 2009، بعد تواجده لـ9 أعوام داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "حصدت 13 بطولة في أول 4 مواسم لي مع الزمالك وإذا اختلفت الظروف كنت أصبحت أفضل من ذلك".

وأكمل: "علاقتي مع مسئولي الزمالك جيدة ولا يوجد ما يستدعي توسط أحد لي داخل النادي، بعد أحداث كورونا لا يوجد عمل، وعملت في قطاع الناشئين فترة وسعيت للحصول على الرخصة التدريبية من اتحاد الكرة".

وتابع: "رحلت عن الزمالك لأن الوضع جماهيريًا كان محتقنًا جدًا، وبعض الجماهير (صدقوا) ما كان يتردد بأن 5 أو 6 لاعبين هم المسئولون عن سوء النتائج، لذلك أنا قررت الرحيل".

وأشار: "أصعب لحظة تمر على لاعب الكرة هي هجوم الجماهير لأني واحد من الجماهير قبل أن أكون لاعبًا، ولم أتخيل أن يصل الأمر للهجوم الشخصي".

واختتم: "حسام وإبراهيم حسن أسطورتان، ومع احترامي لهما حققا بطولات مع الزمالك، لكن لم يجلبا مع المصري البورسعيدي أي شيء، هما كانا إضافة للزمالك لكن الفريق هو الأساس".

يذكر أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن انضما لصفوف الزمالك خلال عام 2000 بعدما رحلا عن الأهلي.
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