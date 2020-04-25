3 طرق لاخراج المفتاح المكسور من السيارة





الكثير من الأشخاص يتعرضون لكسر المفتاح بسبب الأستعجال ولكن طريقة التعامل مع المشكلة تختلف من شخص لأخر وفي هذا التقرير سنتحدث عن افضل الطرق التي يمكنك بها ان تتعامل مع هذا الموقف وإخراج الجزء المكسور من المفتاح من السيارة.





1-استخدم الغراء ضع بعض الغراء على الجزء الذي معك من المفتاح المكسور ثم عد وأدخل الجزء المكسور في القفل مرة أخرى وسيخرج الجزء المكسور من المفتاح أيضًا.





2-حاول ان تجد مغناطيس قوى لاستخراج الجزء المكسور من المفتاح وقرب المغناطيس من قفل السيارة الذي يوجد بداخله الجزء المكسور .





من أسهل الطرق هو الاستعانة بمفط صغير مثل ذلك المستخدم في الأغراض الصغيرة كالساعات لاخراج الجزء المكسور من المفتاح داخل القفل. يمكن أن تجد هذا النوع من المفكات تباع مع مجموعة كاملة بأحجام مختلفة. حاول استخدام المفك لاخراج القليل من الجزء المكسور من المفتاح ثم يمكنك سحبه بملقط



