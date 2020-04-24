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سيارات

سبب تعافي مبيعات السيارات في أمريكا بعد جائحة كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت وكالة رويترز العالمية مؤخرا أن مبيعات السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدأت في التعافي بعد الانخفاض الحاد خلال مارس.

 

وفقًا للمحللين في شركة الأبحاث جي دي باور، استقرت مبيعات التجزئة خلال الأسبوعين الأولين من أبريل، ويأتي هذا القول بعد حصول الشركة على بيانات المبيعات من العديد من وكلاء السيارات في الولايات المتحدة.


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وقال محلل جي دي باور تايسون جوميني: "بالنسبة للأسبوع المنتهي في 19 أبريل، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 48٪ عن توقعات ما قبل الفيروس، وعلى الرغم من ذلك، يعتبر ذلك تحسن بنسبة 3% عن الأسبوع المنتهي في 12 أبريل".


ويُعتقد أنه تم بيع ما يقرب من 300,000 سيارة جديدة خلال أول 19 يومًا من الشهر الحالي في الولايات المتحدة.


الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة تصل إلى 80% في بعض أنحاء البلاد خلال مارس، وهو ما حدث في ولاية مثل ولاية نيويورك، ومن المثير للاهتمام أن سيارات البيك أب أثبتت أنها الأكثر مرونة مع انخفاض في المبيعات بنسبة 16% فقط خلال الشهر الماضي، وهذه بالطبع أخبار جيدة لشركات صناعة السيارات التي تنتج الكثير من طرازات البيك أب الكبيرة التي تعمل بالبنزين، خاصة بالنظر إلى انخفاض أسعار الوقود.


يعتقد المحللون أن المبيعات في شهر مايو ستكون حاسمة بالنسبة لصناعة السيارات، وذلك بعد أن تخفف عدد من الولايات القيود المفروضة على البقاء في المنزل وتدفق المستهلكين لشراء السيارات، وربما تميل المبيعات أيضًا إلى الارتفاع بفضل التسهيلات المقدمة من معظم شركات صناعة السيارات، حيث تقدم شركات مثل جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسر معدلات فائدة بنسبة 0% وخيارات دفع مؤجلة لشراء السيارات الجديدة.


بفضل هذه السياسات، سيحصل المستهلكون على فرصة في الحصول على قروض أكبر، حيث أفادت جي دي باور أن متوسط مبلغ القرض زاد بمقدار 2,900 دولار أمريكي، في الأسبوعين الأولين من أبريل مقارنة بشهر مارس.

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