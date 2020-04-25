طريقة إخفاء الأون لاين فى واتساب أثناء استخدامك له

فى معظم الأحيان يسعى معظم مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها واتساب، لبعض الخصوصية وعدم التحدث مع أشخاص بأعينهم، إلا أنه فور رؤيتهم أونلاين يتم سؤالهم مع من يتحدثون وأشياء من هذا القبيل، الأمر الذى يسبب الغضب الشديد لهم فيكون الحل السريع هو تعليق التطبيق فورًا.





وبحسب موقع IHARARE، فهناك حل سحري لكل ذلك من خلال نسخة محسنة من تطبيق واتسآب تدعي GB WhatsApp، والذى يضمن لك أن تتواصل مع الآخرين دون الظهور أونلاين لأحد.





والغريب أن هناك تطبيقات أخرى تتيح هذه الميزة مثل فيسبوك المالكة لواتساب، حيث يمكنك تفعيل ميزة عدم الظهور أونلاين ومن ثم تستخدم التطبيق كما يحلو لك، إلا أن واتساب لا يتيح ذلك، لذلك كان الحل فى نسخ معدلة منه ولكنها لا تمت للنسخة الأصلية بصلة.





ويمكن إخفاء ظهورك أونلاين أمام أصدقائك على واتسآب بعد تحميل نسخة GB WhatsApp، وبعد تثبيته يمكنك فتح التطبيق والدخول على علامة الـ 3 نقاط فى الجانب الأيمن العلوي من الشاشة، واختيار "الخصوصية"، ثم اختيار "إخفاء حالة الاتصال"، وبعدها "الانتهاء".





وبمجرد إعادة تشغيل التطبيق لن تظهر مجددًا على أنك أونلاين لأي من جهات اتصالك، ويمكنك قضاء يوم كامل متصلًا على التطبيق ولكن بدون أن يراك أحد.