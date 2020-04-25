وزير النقل: الانتهاء من المرحلة الأولى من كوبري قلما بطريق مصر - الإسكندرية

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة، وفتحه أمام حركة المرور تسهيلًا على المواطنين.





وقال الوزير، في بيان اليوم، السبت، إن تكاليف الكوبري الإجمالية تبلغ ٢١٥ مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبري ١٠٥٠ مترًا شاملًا المداخل، وعرضه ٢٤ مترًا بواقع ثلاثة حارات لكل اتجاه، مضيفًا أن المرحلة الثانية من الكوبري باتجاه الإسكندرية سيتم البدء في تنفيذها فورًا وسيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر المقبل.





وأوضح الوزير أن هذا المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق؛ إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء عدد ٦ كباري بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي وهي كباري قلما والشرقاوية وطوخ/ طنبشا "صفط الحرية" ودسنوس/ أم دينار وجنبواي وكفر الدوار بإجمالي تكلفة ٩٣٢ مليون جنيه.





وأشار إلى أن هذه الكباري ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.





وأكد الوزير أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتوازي مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.





وأفاد بأنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر، والكشف على جميع العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.



