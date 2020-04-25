AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تصح صلاة المرأة للجمعة خلف إمام التلفزيون.. أحمد كريمة يجيب

السبت 25/أبريل/2020 - 04:05 م
حكم صلاة المراة خلف
حكم صلاة المراة خلف إمام التلفزيون
Advertisements
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا يجوز للمرأة أو أي شخص الصلاة خلف التلفاز او الراديو لأان صلاة الجماعة لا تنعقد إلا خلف الإمام مباشرة اي في الصفوف الذي تليه مباشرة .لافتا الى ضرورة ان يكون الإمام موجود امام المـأموم رأي العين .  


وأضاف كريمة خلال استضافته ببرنامج " نور النبي " على قناة صدى البلد ردا على سؤال : " هل تصح صلاة المرأة للجمعة خلف إمام التلفزيون؟ لا يجوز للمراة صلاة الجمعة او اي صلاة خلف إمام الحرم او المذياع لأن صلاة المرأة في بيتها وتؤدي الجمعة ظهرا وإذا ارادت الصلاة في المسجد فلتذهب الى مصلى النساء .


وأوضح كريمة ان مكان المراة في الصلاة يكون في الصفوف الأخيرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد مكانها خلف صفوف الرجال والصبيان  صيانة لها وحفاظا عليها . 


هل يجوز صلاة المراة بالتيشرت والبنطلون ؟ 

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الغفتاء المذاع عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عبدالسميع، قائلًا: أنه يجوز لأن الثياب الذى اشترطه الشرع لصلاة المرأة ينبغى أن يكون غير كاشف وغير شفاف، ولكن فى الثياب خارج المنزل يضاف شرط ثالث فيه وهو ألا يكون واصفًا".

ما حكم صلاة المرأة ببنطلون واسع فى بيتها ؟ 

حكم صلاة المرأة بالبنطلون فى البيت ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: هناك رأى عند مذهب الشافعية وهو أنه إذا كان البنطلون يصف ويشف فبطلت الصلاة، فالمرأة إذا ما أرادت ان تصلى عليها ان ترتدي إسدال فضفاضًا وتقف بين يدي الله محتشمة بملابمس واسعة، ولكن إذا كان هذا البنطال فضفاض وواسع ولا يصف ولا يشف فلا حرج فى ذلك، وتجوز صلاة المرأة بالبنطلون.

 هل يجوز الصلاة بالبنطلون واسع؟ يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بالبنطلون وأن ترتدي خمارًا طويلًا يستر جسدها، ويجب أن يكون البنطلون ساترًا لجسمها ولا يظهر أجزاءً من جسدها بحيث لا يكون شفافًا، ويجب أن يكون البنطلون فضفاضًا واسعًا.

وأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لامانع من أن تُصلي المرأة في البيت وهي ترتدي البنطلون الواسع، مشيرة إلى أن عليها أن تستتر عن أعين الرجال الأجانب.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون واسع فى البيت؟»، أنه يجوز للفتاة أن تتزين في كل وقت وحين، بشرط ألا يطلع على زينتها إلا زوجها وأقاربها المحارم والنساء، منوهة بأنه لا مانع من الصلاة في البنطال وعليها أن تستتر عن أعين الرجال الأجانب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تقبل صلاة المرأة بـ تي شيرت وبنطلون؟ الإفتاء تجيب

هل يشترط ارتداء شراب في قدمي أثناء الصلاة ؟

هل يجوز للمرأة أن تصلي وتقرأ القرآن بالمكياج ؟ أمين الفتوى يوضح

هل تجوز الصلاة ببنطلون البيجامة؟.. أمين الفتوى يوضح.. فيديو

هل إقامة الصلاة واجبة على النساء

هل يجوز للمرأة الصلاة في مكان عام أمام الرجال .. اعرف الرأي الشرعي

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني ضد إعلان قطونيل.. نائب يطالب بوقف عرضه ومعاقبة الشركة

ابنة الطبيب اللواح توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا بعد خروجها من مستشفى العزل

أعنف وأكثر عدوانية وأشد انتشارًا.. توقعات بموجة كورونا ثانية تضرب العالم

أصالة: ارتكبت أخطاء فادحة وأشعر بالندم .. فيديو

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

سما المصري تتصدر تويتر.. بعد فيديو القبض عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock