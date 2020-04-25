هل تصح صلاة المرأة للجمعة خلف إمام التلفزيون.. أحمد كريمة يجيب

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا يجوز للمرأة أو أي شخص الصلاة خلف التلفاز او الراديو لأان صلاة الجماعة لا تنعقد إلا خلف الإمام مباشرة اي في الصفوف الذي تليه مباشرة .لافتا الى ضرورة ان يكون الإمام موجود امام المـأموم رأي العين .

وأضاف كريمة خلال استضافته ببرنامج " نور النبي " على قناة صدى البلد ردا على سؤال : " هل تصح صلاة المرأة للجمعة خلف إمام التلفزيون؟ لا يجوز للمراة صلاة الجمعة او اي صلاة خلف إمام الحرم او المذياع لأن صلاة المرأة في بيتها وتؤدي الجمعة ظهرا وإذا ارادت الصلاة في المسجد فلتذهب الى مصلى النساء .

وأوضح كريمة ان مكان المراة في الصلاة يكون في الصفوف الأخيرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد مكانها خلف صفوف الرجال والصبيان صيانة لها وحفاظا عليها .

هل يجوز صلاة المراة بالتيشرت والبنطلون ؟





سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الغفتاء المذاع عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب عبدالسميع، قائلًا: أنه يجوز لأن الثياب الذى اشترطه الشرع لصلاة المرأة ينبغى أن يكون غير كاشف وغير شفاف، ولكن فى الثياب خارج المنزل يضاف شرط ثالث فيه وهو ألا يكون واصفًا".





ما حكم صلاة المرأة ببنطلون واسع فى بيتها ؟





حكم صلاة المرأة بالبنطلون فى البيت ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب عثمان، قائلًا: هناك رأى عند مذهب الشافعية وهو أنه إذا كان البنطلون يصف ويشف فبطلت الصلاة، فالمرأة إذا ما أرادت ان تصلى عليها ان ترتدي إسدال فضفاضًا وتقف بين يدي الله محتشمة بملابمس واسعة، ولكن إذا كان هذا البنطال فضفاض وواسع ولا يصف ولا يشف فلا حرج فى ذلك، وتجوز صلاة المرأة بالبنطلون.





هل يجوز الصلاة بالبنطلون واسع؟ يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بالبنطلون وأن ترتدي خمارًا طويلًا يستر جسدها، ويجب أن يكون البنطلون ساترًا لجسمها ولا يظهر أجزاءً من جسدها بحيث لا يكون شفافًا، ويجب أن يكون البنطلون فضفاضًا واسعًا.





وأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لامانع من أن تُصلي المرأة في البيت وهي ترتدي البنطلون الواسع، مشيرة إلى أن عليها أن تستتر عن أعين الرجال الأجانب.



