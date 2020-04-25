نصائح هامة للحفاظ على درجة حرارة الفرامل



تعتمد السيارة علي الفرامل و الطنابير لتبطئ من سرعتها و بطبيعة عملها ترتفع درجة حراراتها لانها تعتمد علي الاحتكاك بين تيل الفرامل و الطانبورة و كما نعلم ان الاحتكاك يولد الحرارة لذلك ترتفع درجة حرارتها بشكل كبير و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع كيفية الحفاظ علي درجة حرارة الفرامل من الارتفاع .





كما نعلم عند ارتفاع حرارة الفرامل يضعف أدائها وعدم استجابتها بالشكل المناسب مما قد يعرضك لحوادث السير لذلك يجب عليك معرفة الطريق التي توقف بها السيارة دون استخدام الفرامل بشكل كبير و متكرر خصوصا في درجات الحرارة المرتفعة في الصيف .



1- استخدم الفتيس المانيوال لتبطي من درجة حرارة السيارة و ذلك بأختيار سرعات اقول فأقل و هكذا.



2- استخدم خاصية الاستيب ترونيك في الفتيس الاوتوماتيك لتقلل من السرعة من دون استخدام الفرامل فتختلف وظيفة هذا الزر من سيارة لأخري حسب الموديل فأرجع لكتيب السيارة لبيان الاستخدام الانسب.



3- استخدم زر hold لتبقي السيارة علي نفس الغيار و من ثم تبطئ حركتها لتجنب استخدام الفرامل الساخنة.