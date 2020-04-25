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رياضة

صحيفة إيطالية: انتقال إيكاردي لـ يوفنتوس يكلف باريس سان جيرمان 85 مليون يورو

السبت 25/أبريل/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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عمر سلامة
دخل مهاجم انتر ماورو إيكاردي اهتمامات يوفنتوس لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويفكر باريس سان جيرمان في تفعيل بند شراء المهاجم الأرجنتيني من انتر بعد انتهاء الإعارة في ختام الموسم الحالي مقابل 70 مليون يورو، ومن ثم بيعه ليوفنتوس.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس، سيكلف خزائن النادي الباريسي 85 مليون يورو بدلا من 70 هي قيمة بند الشراء في العقد.

وينص اتفاق انتر مع باريس سان جيرمان على تغريم الأخير 15 مليون يورو، في حالة بيع إيكاردي لناد إيطالي غير النيرادزوري.

وتبلغ قيمة استعارة النجم الأرجنتيني 13 مليون يورو، ليكون إجمالي الصفقة 98 مليون يورو بالنسبة لباريس سان جيرمان.

وتؤكد الصحف الإيطالية أنه رغم تكلفة الأمر، إلا أن صفقة بيع اللاعب ليوفنتوس تبدو ممكنة في ظل اتمام باريس سان جيرمان ببعض لاعبي اليوفي مثل ميراليم بيانيتش، دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو.
 
وسجل إيكاردي 20 هدفا في 31 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم قبل التوقف، بجانب 4 أسيست.
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