محافظ كفر الشيخ: أهالي الزعفران ملتزمون بالعزل وحريصون على سلامتهم.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية، لفرض العزل الصحى علي قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول، ونشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال محافظ كفرالشيخ، خلال بيان إعلامي، اليوم، إن الجميع داخل القرية ملتزم تمامًا بقرار فرض العزل، وتعاونهم مع رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في اتخاذ قرار عزل القرية، وتقليل الحركة داخلها للتأكد من سلامة وصحة الأفراد‪.‬





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم بالقرية، وتوافر كافة الأدوات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم في الشوارع والمنازل والمباني بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.





وأشار المحافظ إلى رفع المخلفات بالسيارة المكبس، والتخلص منها بإرسالها إلي مدفن مطوبس الصحي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.