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محافظات

توريد 17 ألف طن قمح بالقليوبية

السبت 25/أبريل/2020 - 06:28 م
محصول القمح
محصول القمح
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إبراهيم الهوارى

أعلن المهندس عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية عن توريد 17 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.

من جانبه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جرى تكليف مسؤولي الصوامع بالقليوبية منذ بدء عمليات التوريد برفع الأنظمة التي تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.


وأكد المحافظ الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد المحصول وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة.


وشدد المحافظ على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة.

واضاف محافظ القليوبية أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

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