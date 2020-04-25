محافظ كفر الشيخ: استقرار الأوضاع داخل قرية العجمي بعد عزلها.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، استمرار أعمال التطهير والتعقيم وتوفير السلع الغذائية لأهالي قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا الخاضعة للعزل الصحي، لليوم العاشر علي التوالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





أكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.





وأوضح نور الدين، أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي وجود السيارة المكبس لرفع المخلفات، والتخلص منها بشكل آمن، والعمل على تطهيرها وتعقيمها أولًا بأول، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.