AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي معلول لـ رامز جلال: هات التعبان أهون من الزمالك

السبت 25/أبريل/2020 - 07:31 م
علي معلول
علي معلول
Advertisements
إسماعيل محمود
ظهر النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، اليوم السبت،  في برنامج المقالب"رامز مجنون رسمي"، مع الفنان رامز جلال.

وعند تعرضه للمقلب، هدد رامز جلال معلول بأن يحضر له ثعبان ، فخاف معلول بشكل كبير وطالبه بإبعاده، ليرد رامز أنه يمكن أن يمضي معلول لنادي الزمالك بهذه الطريقة، لكن معلول رد عليه قائلًا:" لا هات التعبان.. التعبان أهون ."

وقاد معلول فريقه الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصائه نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي.

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

7 نجوم من الأهلى والزمالك فى برنامج رامز جلال الجديد .. تعرف عليهم

معلول: الإصابات منعتنا من تكرار الفوز على الزمالك بستة أهداف.. فيديو

علي معلول: مباراة صن داونز كانت حياة أو موت لنا.. فيديو

علي معلول: الخطيب له دور كبير في تخطى عقبة صن داونز

كيف نجح رامز جلال فى اصطياد نجوم الأهلي والزمالك ببرنامجه الجديد؟ .. اعرف القصة

ترشيحاتنا

هزارك بايخ.. علي معلول يعلق على مقلب رامز جلال.. فيديو

حكم من احتلم وهو صائم ولم يغتسل؟.. الإفتاء ترد

السعودية.. أمر ملكي جديد بخصوص مخالفات نشاط التمويل

حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50

الحبس 6 أشهر وغرامات.. تشريعية النواب تتدخل لوقف إعلان قطونيل

نسيت تبييت نية الصيام فهل صومي صحيح ؟ .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

صدى البلد يكشف تفاصيل جديدة في شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

الميركاتو الصيفي يشتعل .. صراع ثنائى من المصرى ووادى دجلة على نجم الزمالك

رئيس الدفاع الحسني المغربي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن أزمة أزارو

كهربا وصالح جمعة على مائدة إفطار واحدة في أول يوم رمضان.. صور

حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50

كنت سأنتقل لـ أرسنال.. عصام الحضري: لاعبو الأهلي تلقوا تعليمات بعدم التعامل معي

بمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يتأهل لنهائي بطولة الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة.. فيديو

حققت نجاحات كبيرة.. طارق السعيد: قرار رحيلي عن الزمالك للأهلى كان طبيعيا

نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور

الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع محمد عنتر من الزمالك .. فيديو

أخبار الرياضة.. مخاوف في الأهلي من مقلب أزارو.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الله السعيد.. برشلونة يدرس عدم استكمال الليجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟