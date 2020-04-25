علي معلول لـ رامز جلال: هات التعبان أهون من الزمالك





وعند تعرضه للمقلب، هدد رامز جلال معلول بأن يحضر له ثعبان ، فخاف معلول بشكل كبير وطالبه بإبعاده، ليرد رامز أنه يمكن أن يمضي معلول لنادي الزمالك بهذه الطريقة، لكن معلول رد عليه قائلًا:" لا هات التعبان.. التعبان أهون ."





وقاد معلول فريقه الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصائه نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي.





يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ظهر النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، اليوم السبت، في برنامج المقالب"رامز مجنون رسمي"، مع الفنان رامز جلال.