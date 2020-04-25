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مرأة

بماكياج جذاب .. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

السبت 25/أبريل/2020 - 08:05 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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حياة عبد العزيز
نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تستعرض جمالها للمتابعين.

وظهرت نوال الزغبي باللمسات الجمالية الجذابة، ووضعت اللون البني في الشفاه، مع لمسات مميزة من البلاشر، واستخدمت الماسكرا باللون الأسود في الرموش.

وارتدت نوال الزغبي العدسات اللاصقة باللون العسلي لتبرز جمال ملامحها، وحددت عينيها بالكحل الأسود.

وتركت نوال الزغبي شعرها الذهبي منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها.

وارتدت نوال الزغبي بلوزة باللون الرمادي الانيق.

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