البرلمان يتدخل لوقف إعلان قطونيل.. نواب: يتنافى مع الآداب والأخلاق والذوق العام وبه مشاهد تخدش الحياة.. ومطالب بتوقيع عقوبات تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه

الحبس 6 أشهر وغرامات.. تشريعية النواب تتدخل لوقف إعلان قطونيل

تحرك عاجل من البرلمان لوقف إعلان قطونيل وتطبيق عقوبات على الشركة

برلمانى يطالب بتدخل الجهات الرقابية لمعاقبة المسؤلين عن إعلان قطونيل





أثار إعلان شركة قطونيل حالة من الغضب والجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الأجتماعى لما يحمله من عبارات غير لائقة، إضافة الى بعض الحركات المستفزة للمشاهدين، الأمر الذى أثار غضب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب سواء من لجنة الشئون التشريعية أو من اللجان الأخرى ودفعهم لاستخدام أدواتهم البرلمانية من أجل وقف هذا الإعلان فورًا إضافة الى توقيع العقوبات التى وردت بالقانون على أصحاب الشركة والمسؤلين عنه.





تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.



وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" الذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، إضافة الى بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.

وأوضح أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء التي جرمها القانون وحدد عقوبة لها.





وقال النائب: إن القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب جون طلعت باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.

واختتم جون طلعت طلب الإحاطة، قائلا: تطبيق القانون بحزم في مثل هذه التصرفات يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة.





وفى السياق ذاته، طالبت سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة وقف إعلان قطونيل فورًا وتطبيق العقوبات الموجوده بالقانون فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على صاحب الشركة.





وقالت "ناشد" لـ"صدى البلد"، إن هذا الأعلان يتنافى مع القيم والمبادى والذوق العام فى مصر وياتى تحت مسمى خدش الحياء ولذلك يجب تنفيذ العقوبات التى جاءت بالقانون حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم ببث هذه الأعلانات مره أخرى.



