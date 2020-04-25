مجنون صغير.. طفل يقلد رامز جلال في لون الشعر





فمثلا قام الكثير من الشباب بتقليد حلاقة ذقن شخصية ناصر الدسوقى فى مسلسل "الأسطورة" منذ فترة.





وعود رامز جلال، الجميع على تغيير اللوك الخاص به كل سنة ولكن بعد ظهور رامز بلون شعر مختلف فى برنامجه "رامز مجنون رسمى" الذى يعرض على قناة mbc مصر، قام طفل بتقليد نفس لون الشعر الذي ظهر به وهو اللون الازرق.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

يدفع حب الأطفال للشخصيات العامة من الفنانين والرياضيين، للقيام بتقليدهم فى كل شئ من ملابس أو قصة الشعر.