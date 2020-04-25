الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع نجم الزمالك محمد عنتر

دخل مسئولو نادي الإسماعيلي في خط المفاوضات مع محمد عنتر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك .





ياتي هذا للتعاقد مع الاعب في الموسم المقبل ومنافسة وادي دجلة على الظفر بخدماته.









ويعتبر محمد عنتر هو الأكثر جدية والأقرب لضمه وقطع الاسماعيلي شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الاعب.





ولازال القرار النهائي بيد مسئولي الزمالك خاصة أن اللاعب لازال عقده مستمر ولا يحق له التوقيع لأي نادي بدون الرجوع لإدارة الزمالك.









ويشترط عنتر في وجهته الجديدة المشاركة بصورة أساسية وعدم الجلوس على دكة البدلاء لعدم تكرار ما حدث معه في الزمالك.



