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رياضة

كارتيرون يكشف لـ صدى البلد موقفه من الصفقات الجديدة لـ الزمالك

السبت 25/أبريل/2020 - 09:02 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ملك موسى
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكشف عن موقفه بشأن الصفقات الجديدة للفريق وطلبه التعاقد مع بعض النجوم خلال الموسم المقبل.

وقال المدير الفني خلال تصريحات خاصة "لم أطلب التعاقد مع أي صفقة جديدة نهائيًا وكل ما أثير عار تمامًا من الصحة".

وتابع كارتيرون "الحديث عن الصفقات يكون نهاية الموسم ولا حديث عن الأمر حاليًا".

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وملاقاة فريق الرجاء المغربي.

وتأجل اللقاء من جانب الكاف بسبب ظروف كورونا، ولم يعلن الاتحاد الافريقي عن الموعد الجديد حتى الآن.
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