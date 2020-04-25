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رياضة

الميركاتو الصيفي يشتعل .. صراع ثنائى من المصرى ووادى دجلة على نجم الزمالك

السبت 25/أبريل/2020 - 06:00 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
تسعى بعض الأندية فى الدوري المصري لضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفها قبل انتهاء الموسم الحالي في ظل توقف النشاط الكروي داخل مصر بسبب فيروس كورونا.

وعلم صدى البلد دخول ناديي وادي دجلة والمصري البورسعيدي في منافسة على ضم عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم .

وينتظر عمر السعيد قرار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل تحديد مصيره ، للبدء في المفاوضات الرسمية، ومعرفة طلبات القلعة البيضاء للاستغناء عن اللاعب.

يأتى ذلك فى ظل المرونة التي أبداها الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للأندية بتخفيض رواتب لاعبيها خلال المرحلة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضى فى كافة الدوريات العالمية

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