من الكواليس.. شيكو يروج لمسلسل اللعبة

نشر الفنان هشام محمد "شيكو" صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، من كواليس مسلسل اللعبة، رفقة ميرنا جميل.





وكتب معلقًا على الصورة :" يه يا حبو.. اللعبة.. إم بي سي".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه على الصورة بالتعليقات وجاء ابرزها، ما بين " عسل اوى دمكم شربات.. احلى مسلسل بييجى في رمضان.. تحفة عسلات".





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.



