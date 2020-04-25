من الكواليس.. شيكو يروج لمسلسل اللعبة

نشر الفنان هشام محمد "شيكو" صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، من كواليس مسلسل اللعبة، رفقة ميرنا جميل.
وكتب معلقًا على الصورة :" يه يا حبو.. اللعبة.. إم بي سي".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه على الصورة بالتعليقات وجاء ابرزها، ما بين "عسل اوى دمكم شربات.. احلى مسلسل بييجى في رمضان.. تحفة عسلات".
مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.
المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.