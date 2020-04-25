AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة أحمد المنسي تكشف كواليس تصوير مسلسل الاختيار.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 09:55 م
احمد منسي
احمد منسي
Advertisements
هاني حسين
كشفت منار سليم زوجة الشهيد احمد المنسي، كواليس مسلسل الاختيار، قائلة "تجسيد شخصية أحمد المنسي شيء كبير للغاية، والقوات المسلحة ومصر لا تنسى ابناءها على الإطلاق".

وقالت منار سليم في  تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما شهدناه في مسلسل الاختيار كان حلما بدأ يتحقق".

واضافت منار سليم: "تم التواصل مع اسرة الشهيد كي يتم تجسيد بطولة احمد المنسي في عمل درامي وتم الحصول على معلومات عن احمد المنسي وحياته".

وتابعت منار سليم: "مسلسل الأختيار تكريم لأحمد المنسي، والرئيس السيسي لا ينسى أسر الشهداء وفي أي محفل أو تكريم او اي مناسبة لا ينسى أسر الشهداء على الإطلاق".

وأكملت منار سليم: "مؤلف مسلسل الاختيار  تواصل معي، وأتى لزيارتي وحصل على معلومات كثيرة عن احمد منسي وسأل عن تفاصيل كثيرة عن حياة احمد منسي"، مضيفة: "وكان التركيز عن الحياة الشخصية وتعامله مع الأسرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يرصد شر عشماوي.. أرملة المنسي: جلست مع القائمين على مسلسل الاختيار للحصول على المعلومات

دم ولادنا مرحش هدر والسيسي هدية من ربنا.. ماذا قال أسر الشهداء عن إعدام الإرهابي عشماوي

زوجة الشهيد أحمد منسي: متشوقين لمشاهدة مسلسل الاختيار بفارغ الصبر

مؤلف مسلسل الاختيار: ادعو لنا ربك يا منسي فأمثالنا يحتاجون الدعاء

أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: زوجة وأبناء الشهيد منسي حضروا التصوير.. فيديو

الاختيار.. أمير كرارة: حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة.. فيديو

ترشيحاتنا

كاتبها متأثر بالفكر الإسرائيلي.. حمدي الكنيسي يفتح النار على مقالات نيوتن

إحالة 5 مسئولين بالبترول لتسهيل الاستيلاء على 3.4 مليون جنيه

الصحة: تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

هاآرتس: وفاة زعيم كوريا الشمالية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا | تفاصيل

علي جمعة: مصر شرفت بسيدنا إدريس ومنحته مفاتيحها وخزائن أسرارها

بعد تسجيل 227 إصابة اليوم.. صحة النواب للمواطنين: عليكم تحمل المسئولية مع الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. أبرز الوجبات الصحية لتناولها على السحور

بفستان أسود.. نوال الزغبي تتألق فى إطلالة جديدة.. شاهد

فى يومها العالمى.. أهم العلاجات الطبيعية للقضاء على الملاريا