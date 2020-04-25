زوجة أحمد المنسي تكشف كواليس تصوير مسلسل الاختيار.. فيديو

كشفت منار سليم زوجة الشهيد احمد المنسي، كواليس مسلسل الاختيار، قائلة "تجسيد شخصية أحمد المنسي شيء كبير للغاية، والقوات المسلحة ومصر لا تنسى ابناءها على الإطلاق".





وقالت منار سليم في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما شهدناه في مسلسل الاختيار كان حلما بدأ يتحقق".





واضافت منار سليم: "تم التواصل مع اسرة الشهيد كي يتم تجسيد بطولة احمد المنسي في عمل درامي وتم الحصول على معلومات عن احمد المنسي وحياته".





وتابعت منار سليم: "مسلسل الأختيار تكريم لأحمد المنسي، والرئيس السيسي لا ينسى أسر الشهداء وفي أي محفل أو تكريم او اي مناسبة لا ينسى أسر الشهداء على الإطلاق".



