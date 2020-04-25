استمرار تعقيم مسجد عمر مكرم بالقاهرة للمرة الثانية على التوالي..فيديو

وقالت وزارة الأوقاف، إن رسالتها ودورها ومهمتها الحقيقية هى بناء المساجد وفتح المساجد وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين وأن ما تم من عدد المساجد التي تم إعمارها فى السنوات الست الماضية لم يحدث في تاريخ مصر، وربما لم يحدث في تاريخ أي دولة أخرى في العالم في مثل هذه الفترة.

ولفتت إلى أن عدد المساجد التي تم بناؤها وإحلالها وتجديدها وصيانتها بلغ (3183) مسجدًا، وتم إنفاق نحو ستة مليارات جنيه على عمارة المساجد، وهو ما لم يحدث عبر تاريخ الوزارة ، كما تم افتتاح (1170) مدرسة قرآنية، و(2505) مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم، وهو ما لم يحدث من قبل، ولا في أى دولة أخرى في مثل تلك الفترة، وذلك إضافة إلى مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية، وافتتاح 69 مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم.





وتابعت: وجعل إتقان حفظ القرآن الكريم، وحسن فهم مقاصده ومعانيه شرطًا لجميع أنواع الترقي أو السفر للخارج ، وتخصيص برنامج يومى للحديث عن الكمال والجمال والقيم الإيمانية والأخلاقية في القرآن الكريم تحت عنوان فى رحاب القرآن الكريم لوزير الأوقاف يذاع يوميا على الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وإذاعة القرآن الكريم، وأما التعليق المؤقت للجمع والجماعات فلعلة الحفاظ على النفس بناء على الرأى الطبي المتخصص.