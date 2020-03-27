أذان ظهر اليوم الجمعة من مسجد عمر مكرم.. فيديو

وضع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خطة التعامل مع البلاء ، التي حث عليها النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-.





وقال المجمع عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن خطة التعامل مع البلاء تتألف من 5 أمور، وهي أولًا: الأخذ بالأسباب باتباع السبل الوقائية قال صلى الله عليه وسلم "اعقلها وتوكل"، ثانيًا: الحذر قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ"، ثالثًا: الصدقات قال صلى الله عليه وسلم "دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ".





وأضاف: رابعًا: الدعاء قال تعالى "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا"، خامسًا: الروح المعنوية العالية، قال صلى الله عليه وسلم "وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ".