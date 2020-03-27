أذان ظهر اليوم الجمعة من مسجد عمر مكرم.. فيديو

أذن الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة، اذان الجمعة اليوم بالصيغة الجديدة.
وأعلنت وزارة الأوقاف، أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر ، وفيه يقول المؤذن : "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا في بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم" .
وأضافت، أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها ، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس ، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس ، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان .
كما أكدت على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل ، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس ، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك .