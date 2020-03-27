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ديني

أذان ظهر اليوم الجمعة من مسجد عمر مكرم.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:18 م
آذان ظهر اليوم الجمعة
آذان ظهر اليوم الجمعة من مسجد عمر مكرم
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محمود ضاحي
أذن الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة، اذان الجمعة اليوم بالصيغة الجديدة. 


وأعلنت وزارة الأوقاف، أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر ، وفيه يقول المؤذن : "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا في بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم" .


وأضافت، أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها ، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس ، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس ، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان .

كما أكدت على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل ، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس ، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك .


وضع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خطة التعامل مع البلاء، التي حث عليها النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وقال المجمع عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن خطة التعامل مع البلاء تتألف من 5 أمور، وهي أولًا: الأخذ بالأسباب باتباع السبل الوقائية قال صلى الله عليه وسلم "اعقلها وتوكل"، ثانيًا: الحذر قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ"، ثالثًا: الصدقات قال صلى الله عليه وسلم "دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ".

وأضاف: رابعًا: الدعاء قال تعالى "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا"، خامسًا: الروح المعنوية العالية، قال صلى الله عليه وسلم "وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ".

نصح الأزهر الشريف، لرفع بلاء وباء فيروس كورونا، بالإكثار من قول: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، مؤكدًا أن هذا الدعاء ورد في القرآن الكريم على لسان سيدنا يونس -عليه السلام- ففك الله تعالى كربه ونجاه.


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