المجلس العلمي في فرنسا يلزم طلاب المدارس بارتداء الكمامات

أوصى المجلس العلمي في فرنسا طلاب المدارس الإعدادية والثانوية والمعلمين أيضا بارتداء كمامات الوجه عند استئناف الدراسة المقرر له 11 مايو.





وأكد المجلس المعني بتقديم المشورة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته وفقا لصحيفة "لوفيجارو" أن ارتداء الأقنعة الواقية بالنسبة للطلاب في المدارس أمر "إلزامي".





فيما اعتبر المجلس ارتداء الكمامة في روضة الأطفال أمر مستحيل.





وسجلت فرنسا 369 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 22,614 حالة.



