جمعية الصداقة الكورية تنفي وفاة كيم جونج أون

اعتبر رئيس جمعية الصداقة الكورية الأنباء المتداولة عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وتدهور حالته الصحية "غير صحيحة وخبيثة".





وقال ليخاندرو كاو دي بينوس في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة "بلومبيرج" إن المعلومات بشان الحالة الصحية الخطيرة لكيم جونج أون غير صحيحة وخبيثة.





ولم يكشف بينوس عن مصدر معلوماته، كما رفض التعليق عندما حاولت "بلومبيرج" التواصل معه.





تزامن ذلك مع تقارير عن وفاة الزعيم الكوري كيم جونج أون، فيما أرسلت الصين خبراء للمشاركة في تقييم الحالة الصحية لكيم، وفقا للوكالة.





ونقلت وكالة "رويترز"عن مصدرين قولهم إن وفدا من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بيكن متجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس.



