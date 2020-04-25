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أخبار العالم

مجلة يابانية تكشف تفاصيل خطيرة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

السبت 25/أبريل/2020 - 05:54 م
كيم جونج اون زعيم
كيم جونج اون زعيم كوريا الشمالية
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رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، موضحة انه في "حالة إنباتية" بعد خضوعه لجراحة في القلب مطلع الشهر الجاري.

بحسب مجلة "شوكان جينداي" اليابانية فإن كيم سقط خلال جولة بمنطقة ريفية مطلع الشهر الجاري، ونقل على إثر الحادث للمستشفى.

ونقلت المجلة عن طبيب صيني تم إرساله إلى كوريا الشمالية للمساعدة في تشخص حالة كيم إن الزعيم الكوري أمسك بصدره فجأة وسقط أرضا خلال زيارة لمنطقة ريفية في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفة أن الطبيب المرافق له قام بالإسعافات اللازمة ومحاولات انعاش القلب حيث تم نقله للمستشفى على الفور.

وأوضحت المجلة نقلا عن مصدرها أن الجراح الكوري  المسؤول عن عملية كيم لم يكن معتادًا على التعامل مع المرضى الذين يعانون من السمنة وكان عصبيا للغاية أثناء العملية ، مما أدى إلى تأخيرات تركت كيم في "حالة إنباتية" وهي تعني أن الشخص قد يبدو مستيقظا ويفتح عينه من فترة لأخرى لكنه فاقد للإدراك، حيث يدخل في حالة من اللاوعي وفقدان الشعور بالنفس أو البيئة المحيطة من الممكن أن تستمر لشهر أو أكثر اذا كانت الحالة مستدامة.

في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن الصين ارسلت فريقا يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة نقلا عن 3 مصادر مطلعة على الأمر إن  رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين تأتي وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.

ونقلت عن مصدرين قولهم إن وفدا من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بيكن متجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس.

كانت شبكة "سي ان ان" أول من أفادت بتدهور صحة الزعيم الكوري استنادا على مصادر استخباراتية لم تكشف عنها، مؤكدة أن صحته في خطر، بينما قللت الصحافة الصينية والكورية من تلك التقارير موضحة أنه يخضع للعلاج بشكل عادي بعد إجراء طبي خضع له الشهر الجاري.
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