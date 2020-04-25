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أخبار العالم

الصين ترسل خبراء للمشاركة في علاج زعيم كوريا الشمالية

السبت 25/أبريل/2020 - 12:49 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون
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قسم الخارجي
أرسلت الصين فريقا يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الوكالة نقلا عن 3 مصادر مطلعة على الأمر إن  رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين تأتي وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.

ولم توضح الوكالة الدور الفعلي للفريق وعلاقته تحديدا بصحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت عن مصدرين قولهم إن وفدا من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بيكن متجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس.

كانت شبكة "سي ان ان" أول من أفادت بتدهور صحة الزعيم الكوري استنادا على مصادر استخباراتية لم تكشف عنها، مؤكدة أن صحته في خطر، بينما قللت الصحافة الصينية والكورية من تلك التقارير موضحة أنه يخضع للعلاج بشكل عادي بعد إجراء طبي خضع له الشهر الجاري.
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