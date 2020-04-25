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أخبار العالم

الإمارات تكسر حاجز المليون اختبار لفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، اليوم السبت، أن بلاده تخطت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد. 

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات إن الفحوصات المختبرية في بلاده تجاوز حاجز المليون فحص، موضحًا: "أجرينا 1,022,326 فحصًا في الدولة، ضمن خطتنا الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا".

وأوضح العويس أن "هذا الرقم الكبير وراءه جهود عظيمة من فرق عمل في مراكز الفحص وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وحتى في شهر رمضان ساعات عمل الكادر الطبي لم تتغير، ومستمرون بالعمل لساعات طويلة، وبجهود مضاعفة حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع".

وقال الوزير: "كلما زدنا في عدد الفحصوصات، سنكون مبكرين في الوصول للحالات، وبالتالي يكون احتواؤنا لانتشار الفيروس أكبر".

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك الشامسي، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1887، بعد تسجيل 127 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الضحاك إلى تسجيل 532 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 9813 حتى الآن، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة التي ما زالت تخضع للعلاج 7855 من جنسيات مختلفة.

بينما توفت 7 حالات، لتصل حصيلة الوفيات في الإمارات إلى 71 حالة.

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