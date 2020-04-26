القابضة للتأمين: نساند الدولة في مواجهة كورونا.. ودعمنا الأطباء والمتضررين اقتصاديا

قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين، أن شركته حرصت على مساندة جهود الدولة لمكافحة تبعات ڤيروس كورونا، من خلال التبرع أولًا لصالح علاج المواطنين وحماية الأطقم الطبية ثم دعم الفئات المتضررة من التداعيات الاقتصادية للڤيروس.



وأوضح الحينى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعاملت مع متغيرات الواقع والأزمات التى تمر بها البلاد برؤى وسياسات مرنة وجديدة وإجراءات احترازية قوية بهدف حماية العاملين، وأيضًا الحفاظ على صحة العملاء من خلال تفعيل التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات التأمينية مثل " الموبايل – التابلت – الانترنت – التحصيل الالكترونى " بهدف تقليل الاختلاط وتجنب التجمعات.





ونوه الحينى إلى أن الموازنات المعروضة أُعدت قبل أن تباغت الأزمة الحالية العالم ومصر وعكست تلك الموازنات توجه المجموعة نحو استكمال استراتيجية النمو والتطوير التي تعد الأضخم والأكثر طموحًا منذ نشأة المجموعة، والتي بدأت تؤتي ثمارها كما ظهر من نتائج أعمال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ التي أظهرت طفرات في كل نواحي النشاط وتحقيق أرباح غير مسبوقة وملاءة مالية تبوأت بها المجموعة مكانتها كأقوى وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.





وتابع: "كان المأمول استمرار هذا الاتجاه الصاعد بقوة خلال عام الموازنات وظهر هذا في التوقعات المالية في تلك الموازنات الا أن الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية المنتظرة ستؤثر سلبًا على تلك التوقعات".





وأوضح الحينى أن القابضة و شركاتها التابعة لديها اصرارًا على مجابهة التحديات والمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية التي هي الأولى من نوعها منذ نشأة المجموعة، وستعكف على استكمال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي والنهوض بقدرات وامكانات العنصر البشري الذي تفخر به المجموعة والذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاهداف الطموحة للاستراتيجية.





وأفاد باسل الحينى بأن مجموعة مصر القابضة للتأمين من أكبر الكيانات المملوكة للدولة وإسهامها في موازنة الدولة من خلال الأرباح الموزعة ومن خلال مدفوعات الضرائب والرسوم والتأمينات من أكبر الإسهامات ضمن تلك الكيانات. وتسعى المجموعة لاستمرار هذا النهج في المستقبل من خلال نمو الأعمال في أنشطتها المتعددة التي يحتل كل منها موقع الصدارة بين أقرانه، وهي التأمين بنوعيه ممتلكات وحياة من خلال الكيانات العملاقة صاحبة التاريخ العريق والحصة السوقية الأكبر، ومحفظة الأصول العقارية الأضخم بين الشركات العاملة في مصر والتي تتضمن كنزًا من العقارات التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز، بالإضافة لمحفظة الاستثمارات المالية المتنوعة التي تصل قيمتها عن ٦٠ مليار جنيه وأصبحت تدار بفعالية واحترافية طبقًا للرؤية المطبقة منذ العام المالي الماضي بنتائج مشجعة ومبشرة.







وأضاف الحينى ، أن المجموعة تستهدف التوسع على محاور عديدة، منها محور تنفيذ تحالفات مع كيانات كبيرة تجلت في توقيع اتفاقية التأمين البنكي مع البنك الأهلي المصري وتوقيع اتفاق مؤسسين مع ذات البنك وبنك مصر لإنشاء شركة تأمين تكافلي "حياة"، ومحور التوسعات الخارجية من خلال تعظيم نشاط اعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية، ومحور تأسيس شركات جديدة اتساقًا مع السعي لاضافة خدمات مالية متنوعة كالتأمين الطبي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر .



عقدت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام جمعيتها العامة العادية برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.