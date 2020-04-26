ياسر جلال: أقيس نجاح أعمالي برد فعل الشارع

كشف الفنان ياسر جلال عن الطريقة التى يقيس بها نجاح أعماله.

وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد": "أقيس نجاح أعمالي بالنقاد والكتابة عني، ورد الفعل في الشارع، والأهم ضميري الفني، فأنا حينما أشعر أنني بذلت أقصى جهد في العمل".

وتابع: "من الضروري الا أقصر وأقدم كل مافي يدي واشعر بالارتياح وهو نجاح بسيط لي، وأنا أبذل مجهودا كبيرا من أجل أن تخرج أعمالي بشكل جيد، و"متعشم في ربنا".

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.