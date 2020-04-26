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فن

شاهد.. أول تعليق من أروى بعد عرض الحلقة الثانية من رامز مجنون رسمي

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:03 ص
اروى ومعلول
اروى ومعلول
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محمد بدران
نشرت المطربة أروى صورة جديدة برفقة علي معلول لاعب النادى الاهلى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أروى جلال على الصورة قائلة: "مع نجم الاهلي علي معلول قبل الحلقه#رامز_مجنون_رسمي #رمضان".

ووقع علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.



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