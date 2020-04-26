عبد الباسط حمودة يروي تفاصيل خناقته مع حماقي.. فيديو

حلّ المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، مساء اليوم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.





وكشف عبد الباسط حمودة حقيقة ما زعمه "شيخ الحارة" من حدوث مشاجرة بينه وبين الفنان حكيم في فرح أقيم في أحد الفنادق بطريق السويس، موضحا أن بطل القصة كان الفنان محمد حماقي، الذي كان من المفترض أن يبدأ الغناء في تمام الساعة العاشرة، ويفسح له المجال ليغني نحو الساعة الحادية عشرة إلا الربع، لكنه استمر للثانية عشرة، رغم أن صاحب الفرح طلب منه إنهاء الفقرة.





وأشار عبد الباسط حمودة إلى أنه لم يلتق بعد الفقرة بمحمد حماقي، الذي غادر من باب آخر، ولم يكن أمامه إلا مدير أعماله.





برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.