أسباب خروج الدخان من السيارة

يعتقد البعض بأن خروج الدخان من عادم السيارة أمر طبيعي ولا يدعو إلى القلق أبدا، ولكن في الحقيقة أن الدخان الخارج من عادم السيارات باختلاف أنواعه وألوانه يشير إلى وجود مشكلة ما في السيارة أو المحرك بالتحديد ومعرفتك بأنواع الدخان.





وفي التقرير التالي نبين لك مايشير كل نوع ولون من الدخان .

1-إن كان الدخان الأبيض الخارج من العادم غير سميكًا ويشبه البخار ويختفي بسرعة فلا داعي للقلق لأنه يكون ناتجًا عن تكثيف الرطوبة داخل العادم.





أما إذا كان أبيض سميكًا وذو رائحة فهذا يدل على وجود مشكلة ما في السيارة قد يكون سبب الدخنة البيضاء من السيارة هو احتراق سائل التبريد أو الماء

2- يشير وجود الدخان الأسود من السيارة إلى وجود كمية كبيرة من الوقود الغير محترق في غرفة الاحتراق في المحرك لذلك لا تتم عملية الاحتراق بشكل طبيعي لنقص الهواء اللازم لحرق كل هذا الوقود.

3-وجود الدخان الأزرق هو تسرب زيت المحرك ووجود استهلاك كبير له، ويعود السبب وراء الدخان الأزرق وتسريب زيت المحرك أكثر من اللازم إلى وجود عطل ما في الاسطوانات والتي في الغالب تحتاج إلى تغيير.