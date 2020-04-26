مسلسل الاختيار الحلقة 2 .. #أحمد_العوضى يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر #أحمد_العوضى، بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل الإختيار لـ أمير كرارة، والذى يشارك فيه أحمد العوضى بدور هشام عشماوى .





وجاءت التغريدات التى تشيد بدور أحمد العوضى فى تتجسيده لشخصية الإرهابى كالتالى :

-هو احمد العوضي بينزل من بيتهم إزاي اليومين دول ؟؟ ده في شباب عاملة مكافأة للي يجيبه اسير.





-دا هشام عشماوي نفسه لو كان شاف دورك ف المسلسل كان رمي نفسه من فوق البرج ..فعلا اتقنت الدور لدرجة انك كرهتنا فيه بزياده ...برافو احمد العوضي #احمد_العوضي.





-احمد العوضى عرف يخلينا نكره شخصية هشام عشماوى، ده علشان ممثل جامد واتقن الدور بتاعه واشتغل عليه فعلا خلانى من اول حلقة اكرهو، وممثل جامد جداا وحبيته اووى.





-حلقتين كمان من مسلسل #الاختيار وهرسم علم مصر علي وشي وهروح اقتل "احمد العوضي"





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار، ويجسد أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.

ويجسد أحمد العوضي دور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.



ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.



