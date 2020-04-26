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منوعات

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:31 ص
علامات الجلد الإصابة
علامات الجلد الإصابة بكورونا
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عزة عاطف
تباينت العلامات المختلفة على وجود فيروس كورونا داخل الجسم، ففي كل يوم تظهر علامة مفاجئة جديدة تختلف من شخص لآخر، مما وضع الأطباء والخبراء في حيرة شديدة.

حذر الخبراء من أن ظهور طفح جلدي أحمر شديد وعلامات غير مفسرة على الجلد يمكن أن يشير إلى الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.
 
وتشير البيانات من إيطاليا إلى أن 1 من كل 5 مصابين بكورونا في المستشفيات قد يصاب بطفح جلدي أو يعاني من تغيرات في الجلد وفقًا للدايلي ميل.

وفي بعض الحالات قد يكون الطفح الجلدي العلامة الأولى أو الوحيدة على وجود العدوى، ووفقا للمستشفى الوطني البريطاني فإن الأعراض الرئيسية للفيروس القاتل هي السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة. 

ومع ذلك فقد قدر أن ما يصل إلى 8 من كل 10 أشخاص مصابين قد يعانون من أعراض خفيفة فقط، أو لا تظهر عليهم أعراض المرض إطلاقًا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الإسهال، التهاب الحلق، الأوجاع والآلام يمكن أن تشير إلى الإصابة، ففي المملكة المتحدة البريطانية حذر متخصصو الأنف والأذن والحنجرة من أن فقدان حاسة الشم من أهم الأعراض على وجود المرض.

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