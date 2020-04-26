تفاصيل جديدة في قضية مقتل مصري بالكويت في أول أيام رمضان

كشفت أجهزة الأمن الكويتية عن تفاصيل جديدة في في قضية المصري الذي عثر عليه مقتولا في أول أيام شهر رمضان في منطقة الدسمة.





ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، وجد أحد المارة، خلال سيره صباحا في أحد شوارع منطقة الدسمة، شخصا ملقى على الأرض غارقا في دمائه؛ وذلك في محيط منزل قيد الإنشاء.





وعلى الفور، تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، فسارع رجال الأمن برفقة فنيو الطوارئ الطبية إلى موقع الحادث الذي تم الإبلاغ عنه؛ وعند وصولهم تبين أن الضحية قد فارق الحياة وفي جسده آثار لطعنات.





ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني قوله: "لقد تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي. فيما تم تسجيل قضية القتل وإحالتها إلى مباحث العاصمة".





وأضاف: "أشارت المعلومات الأولية إلى أن الجثة تعود لوافد من الجنسية المصرية، وجار البحث والتحري للتوصل إلى هوية القاتل، واستدعاء كل من كان على صلة بالقتيل، للوقوف على ملابسات القضية".





ويكثف رجال الأمن تحرياتهملكشف مزيد من ملابسات الحادث ومحاولة العثور على على أثر يدل على مرتكب الجريمة.