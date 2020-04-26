ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في إسرائيل إلى 15 ألفا و400 حالة

وشهد العالم ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات من جراء وباء فيروس كورونا إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية والوباء الذي أصاب ما يقرب من 3 ملايين شخص.





وخلفت جائحة "كوفيد-19" ما لا يقل عن 200.736 وفاة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.





وبلغ عدد الإصابات أكثر من 2.864.070 سُجّلت رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء، وتماثل للشفاء ما لا يقل عن 772.900 شخص.





وهذا العدد من الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا صغيرا من العدد الفعلي لمَن أصيبوا بالعدوى، إذ إن بلدانا عدة لا تجري اختبارات الكشف سوى للحالات التي تتطلّب النقل إلى المستشفى.