للوقاية من كورونا .. تطهير 1135 منشأة و82 شارع و28 موقف أجرة بمدن قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا أمس بتطهير 1135 منشأة و 82 شارع و 28 موقف لسيارات الأجرة وموقعين للعمل في مختلف مدن المحافظة.





وأوضح الداودي، أن أعمال التطهير شملت المؤسسات الحكومية والمنازل والمحلات والميادين العامة والشوارع ومواقف سيارات الأجرة ومواقع العمل، حيث تم تطهير ٢٨٢ منشأة وموقع بمركز نقاده و ٢٧١ بمركز قفط و ٢٣٧ بمركز قنا و ١٤٩ بمركز أبوتشت و ١١٦ بمركز قوص و٨٥ بمركز فرشوط و ٨٢ بمركز الوقف و ٢٥ بمركز نجع حمادى.





ووجه الداودي، رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.





وأكد الداودي، أن أعمال التعقيم و التطهير المستمرة تأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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