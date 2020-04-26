زايد الأغلى.. تعرف على سعر شقق جنة للإسكان الفاخر بمقدم 50 ألف جنيه

تبدأ وزارة الإسكان تلقي طلبات الحجز المبدئية لشقق مشروع جنة للإسكان الفاخر فى 6 مدن جديدة هي "القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر والشروق".

والوحدات المتاحة عددها 1359 شقة بمساحات من 100 إلى 150 متر مربعا، بنظام كمبوند وأمن وحراسة.





وتبدأ أسعار الوحدات من 8860 جنيها للمتر فى المنصورة الجديدة، ثم 9080 جنيها للمتر بدمياط الجديدة، وصلولا إلى 9470 جنيها للمتر فى 6 أكتوبر، وتصل إلى 10285 جنيها للمتر بالقاهرة الجديدة، لتسجل السعر الأعلى والأغلى للمتر بالشيخ زايد بـــ11925 جنيها للمتر.

والأسعار السابقة بخلاف نسب التميز التى تتراوح بين 1 و1.5% من قيمة المتر، ونسبة 5% المقررة لوديعة الصيانة والرسوم المقررة لمجلس الأمناء بالمدينة.

وتطرح الوزارة الشقق للحجز بمقدم 50 ألف جنيه فحسب، على أن يستكمل الحاجز نسبة 10% بعد التسجيل، ويمكن تقسيط الوحدات على 20 عاما باستخدام مبادرة البنك المكرزى للتمويل العقارى بفائدة ثابتة 10% تقريبا.